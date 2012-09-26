Создание шаблона сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки124 просмотра

Есть ресурс mobile-parts.com.ua. Интернет-магазин по продаже запчастей к мобильным и портативным устройствам.

Надо запилить удобоваримый шаблон, легкий в восприятии, без особых требований к графическому дизайну. Главное требование - удобство для пользователя (быстро найти нужную деталь, без заморочек оформить заказ).

Мотор - WebAsyst. Обязательно нужно будет его (шаблон) привинтить к сайту.

На странице должны присутствовать 3-4 номера телефона, место для баннера (будет использоваться для рекламы внутренних позиций и т.п.), почтовый адрес, большое, бросающееся в глаза поле поиска.

Если готовы приняться за работу, обязательно укажите сумму, на которую рассчитываете. Торг уместен ;) Возможно дальнейшее сотрудничество.

Webasyst
13 лет назад
kydbakep
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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