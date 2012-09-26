Создание шаблона сайта

Есть ресурс mobile-parts.com.ua. Интернет-магазин по продаже запчастей к мобильным и портативным устройствам.

Надо запилить удобоваримый шаблон, легкий в восприятии, без особых требований к графическому дизайну. Главное требование - удобство для пользователя (быстро найти нужную деталь, без заморочек оформить заказ).

Мотор - WebAsyst. Обязательно нужно будет его (шаблон) привинтить к сайту.

На странице должны присутствовать 3-4 номера телефона, место для баннера (будет использоваться для рекламы внутренних позиций и т.п.), почтовый адрес, большое, бросающееся в глаза поле поиска.

Если готовы приняться за работу, обязательно укажите сумму, на которую рассчитываете. Торг уместен ;) Возможно дальнейшее сотрудничество.