Фон для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок270 просмотров

Требуется нарисовать фон для спортивного сайта.

13 лет назад
origamiwolf
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Будем продолжать работать вместе. Работа выполнена на "отлично"! Рекомендую.
Алексей серьезный человек, знает чего хочет и всегда дает четоке ТЗ, легко и приятно работать над его проектами.

Заявки фрилансеров

vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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