Оперативно доделать шапку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок143 просмотра

Здравствуйте. Работа до 16:00 сегодняшнего дня. У меня есть готовая и утвержденная шапка сайта, в которую необходимо внести изменения:

1. Добавить красивые стильные кнопочки (1 или 2)

2. Видоизменить картинку. Ничего прорисовывать не нужно, нужно просто красиво стилизовать шапку.

Работы здесь мало, нужен просто человек с отличным вкусом!

13 лет назад
Vika_BB
Вика 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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