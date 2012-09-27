Оперативно доделать шапку сайта

Здравствуйте. Работа до 16:00 сегодняшнего дня. У меня есть готовая и утвержденная шапка сайта, в которую необходимо внести изменения:

1. Добавить красивые стильные кнопочки (1 или 2)

2. Видоизменить картинку. Ничего прорисовывать не нужно, нужно просто красиво стилизовать шапку.

Работы здесь мало, нужен просто человек с отличным вкусом!