Простенький дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки265 просмотров

Нужен простой дизайн без особой графики для сайта тематики Сериалы, структура сайта как seasonvar.ru, ничего особого выдумывать не нужно. Подробности при переписке.

13 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Все сделано в лучшем виде, вовремя, не дорого и с учетом всех правок. Продолжаем сотрудничество.
Замечательный заказчик.Работалось на одном дыхании. Оплата сразу после утверждения макета Продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн филиала компании по образцу

    $50

    Нужно сделать дизайн вот такого типа: http://www.act.su/ Т.е. сверху меню, цвета зелёный, жёлтый, белый. Под меню, большая фотка, справа 2 баннера. Копировать 1:1 не надо, но за образец взять ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Оперативно доделать шапку сайта

    Здравствуйте. Работа до 16:00 сегодняшнего дня. У меня есть готовая и утвержденная шапка сайта, в которую необходимо внести изменения: 1. Добавить красивые стильные кнопочки (1 или 2) 2. Видоизменить картинку. Ничего прорисовывать не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание шаблона сайта

    Есть ресурс mobile-parts.com.ua. Интернет-магазин по продаже запчастей к мобильным и портативным устройствам. Надо запилить удобоваримый шаблон, легкий в восприятии, без особых требований к графическому дизайну. Главное требование - удобство для пользователя (быстро найти нужную ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать дизайн страницы

    $33

    Есть одностраничный сайт http://armstroy-1.ru/test3.php нужно сохранить структуру, элементы и текст. Сделать дизайн. Сделать до 27.09.2012 18.00.

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно продумать каталог и некоторые моменты

    есть сайт - http://premiumfoto.ru/ , 1) например тут - http://premiumfoto.ru/cifrovye-fotografii/ слева есть меню им неудобно пользоваться - очень сложно ориентироваться. Нужна идея и реализация. 2) Также нужно продумать дизайн таблиц ...

    CSS
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется несколько иконочек

    Добрый день! Требуется под дизайн сайта http://kamindecor.ru/index.php?productID=39881 отрисовать место для: Примеры: http://www.webkamin.ru/catalog/pechi-kamini/jotul/jotul_f3_td_bp/ http://www.sotmarket.ru/product/apple_iphone_4s_64gb.html# 1. Цена 2. Цена в кредит (должно бросаться в глаза) 3. Цена при покупке дымоходов ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    Требуется разработать солидный дизайн сайта рекламного агентства. Нужен яркий сайт, но в то же время читабельный. Приветствуется креатив и интересные идеи. Уровень работ (надо лучше): www(.)artox-media(.)by www(.)seotalk(.)by ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад