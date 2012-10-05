Нужно сделать дизайн вот такого типа: http://www.act.su/ Т.е. сверху меню, цвета зелёный, жёлтый, белый. Под меню, большая фотка, справа 2 баннера. Копировать 1:1 не надо, но за образец взять ...
Простенький дизайн сайта
Нужен простой дизайн без особой графики для сайта тематики Сериалы, структура сайта как seasonvar.ru, ничего особого выдумывать не нужно. Подробности при переписке.
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