Нужно сделать дизайн вот такого типа: http://www.act.su/ Т.е. сверху меню, цвета зелёный, жёлтый, белый. Под меню, большая фотка, справа 2 баннера. Копировать 1:1 не надо, но за образец взять ...
Дизайн для автосайта с wow-эффектом
Ищется дизайнер (именно дизайнер умеющий рисовать самостоятельно, а не составитель коллажей) для создания сайта с wow-эффектом.
Опыт работы от 8 лет.
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