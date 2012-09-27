Дизайн для автосайта с wow-эффектом

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Закрыт11 заявок202 просмотра

Ищется дизайнер (именно дизайнер умеющий рисовать самостоятельно, а не составитель коллажей) для создания сайта с wow-эффектом.

Опыт работы от 8 лет.

13 лет назад
au77to
Михаил 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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