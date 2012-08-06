Ищется дизайнер (именно дизайнер умеющий рисовать самостоятельно, а не составитель коллажей) для создания сайта с wow-эффектом. Опыт работы от 8 лет.
Дизайн сайтов11 заявок
Закрыт
11 лет назад
Ищется дизайнер (именно дизайнер умеющий рисовать самостоятельно, а не составитель коллажей) для создания сайта с wow-эффектом. Опыт работы от 8 лет.
Нужно несколько уникальных текстов по заданной тематике. Опыт исполнителя от 3-х лет.
Необходим редизайн сайта. Ищется в первую очередь дизайнер, а уже затем веб.
Необходимо сделать сайт-визитку. Дизайн не шаблонный.