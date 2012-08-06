au77to

Михаил au77to

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
GOart
Юрий 
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
$50
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта по выкупу авто
Михаил отличный заказчик! Всем советую работать с этим человеком. Дает чёткое ТЗ и производит своевременную оплату. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший исполнитель. Сделано все в срок. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
gadiy
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Сайт об авто
Очень хороший заказчик, если повезет с удовольствием поработаю с ним еще. Четкая постановка задания, оплата в срок. Рекомендую.
Сайт сделан хорошо. С всеми капризами заказчика. :) Немножко затянуто по времени, но в следствии небольшого форс-мажора. Но, несмотря на этот момент, рекомендую!
Ответный отзыв