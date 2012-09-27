Необходимо, используя плагин jsPlumb, написать API, которое передавало бы какой-то JSON объект программной части и на основе полученных данных строило бы схему, состоящую из определенных иконок и соединителей между ними (сама схема реализуется за счет jsPlumb). Разработка программной части как таковая не требуется. Требуется полностью javascript'овое API, способное общаться с системой, получать от нее некие данные и на основе их строить схему.