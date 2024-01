Пишу прикладное и системное ПО

Пишу прикладное и системное ПО, мобильные приложения и игры. Решаю олимпиадные задачи по программированию. Могу решить вашу контрольную работу.

Assembly, Batch, Bash, C, C++, C#, Java, Kotlin, Matlab, Python