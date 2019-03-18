Абдулло abdullojon2000abdullojon2000
23 годаТаджикистан/Душанбе
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Я ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР
ПРИВЕТ
МНЕ 18 ЛЕТ/
Я ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР
РАБОТАЮ ДИЗАЙНЕР В РЕКЛАМНУЮ АГЕНТСТВУ
Портфолио
- ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР125 просмотров
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#22
Наружная реклама
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#156
Дизайн продукции
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#185
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#450
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
#534