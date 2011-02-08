Нужно постоянное написание скриптов для human emulator 4.0.17 icq 402-132-122 (просьба не писать людям которые думают что например регер для дле стоит 100$)
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужно постоянное написание скриптов для human emulator 4.0.17 icq 402-132-122 (просьба не писать людям которые думают что например регер для дле стоит 100$)
Нужно доделать js вход на dle,сам скрипт я дам его только поставить.так же поправить стиль topnews
Нужно доверстать шаблон для dle стиль для topnews форма входа комментарии
Нужно поправить шаблон Сделать вход на js и профиль.
Здравствуйте,нужно сверстать макет для dle 9.2.