abyme

Антон abyme

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
$20
0 баллов
14 лет назад
Доделать js вход на dle
DLEJavaScript
Очень странный человек. Ни в асю, ни на сервисе ничего не писал. Шаблоны свои прислал, да. Но что с ними делать -- хз. Еще и отзыв негативный оставил. Не работайте с ним.
Заказал у данного человека доделать шаблон,все необходимое выслал ему,в итоге человек пропал,в аське не отвечает.
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