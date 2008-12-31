Добрый день. имеется форум VBulletin, DLE 7.2 с интеграцией 1.4 и [3.6.4] PhotoPlog - The Pro Gallery v.2.1.3 (Ru v.1.0.3) имеется также вывод новый и случайных фото, фото посетителей (в оригинале маленькой фотки с самой галаереи) ...
- $25Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $7
Добрый день. в общем имеется http://webfile.ru/4843940 нужно переделать в http://acher.ru/forum/vBulletin_dlet_08/misc/dlet_logo.gif чтоб не было шумов и углов. чтоб сливалось с фоном шапки www.acher.ruЛоготипы и Знаки4 исполнителяЗавершен13 лет назад
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Добрый день. имеется форум http://acher.ru/forum/ нужно туда добавить столбцы (колонки) с сайта http://acher.ru/ (которые по бокам от новостей). В итоге должно получиться, как будто форум встроен в сайт :) желательно сделать в виде скрипта. Но можно и таблицу ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $15
Добрый день. нужно сделать модуль на DLE который способен загружать ко мне на сайт названия новостей (дата. источник), при нажатии на название новости снизу должен загружаться полный текст новости. (такой модуль у меня уже был в виде ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $33
Суть в следующем: нужно написать/переделать уже существующий модуль "карта сайта", чтобы в итоге получился умный модуль и не глючил в зависимости от версии движка (к-ый яв-ся лицензионным). Карта сайта на отдельной странице с выводом названий категорий (автоматически, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть раздел музыки на 4 гига, куда каждый пользователь может добавить песню есть категории песен. нужно сделать плеер, чтоб воспроизводились песни из определенной папки, с названиями из базы! в плере должны быть самые простые вещи, кнопки: Play, вперед, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад