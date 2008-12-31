Добрый день. имеется форум http://acher.ru/forum/ нужно туда добавить столбцы (колонки) с сайта http://acher.ru/ (которые по бокам от новостей). В итоге должно получиться, как будто форум встроен в сайт :) желательно сделать в виде скрипта. Но можно и таблицу ...