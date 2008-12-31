acher

Артур Балаян acher

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Изменить вывод фото с галереи Vbulletin на сайт

    $25

    Добрый день. имеется форум VBulletin, DLE 7.2 с интеграцией 1.4 и [3.6.4] PhotoPlog - The Pro Gallery v.2.1.3 (Ru v.1.0.3) имеется также вывод новый и случайных фото, фото посетителей (в оригинале маленькой фотки с самой галаереи) ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить боковые формы с сайта на форум

    $10

    Добрый день. имеется форум http://acher.ru/forum/ нужно туда добавить столбцы (колонки) с сайта http://acher.ru/ (которые по бокам от новостей). В итоге должно получиться, как будто форум встроен в сайт :) желательно сделать в виде скрипта. Но можно и таблицу ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль новости DLE. вроде RSS с новостного сайта.

    $15

    Добрый день. нужно сделать модуль на DLE который способен загружать ко мне на сайт названия новостей (дата. источник), при нажатии на название новости снизу должен загружаться полный текст новости. (такой модуль у меня уже был в виде ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • DLE 7.2 - создание карты сайта

    $33

    Суть в следующем: нужно написать/переделать уже существующий модуль "карта сайта", чтобы в итоге получился умный модуль и не глючил в зависимости от версии движка (к-ый яв-ся лицензионным). Карта сайта на отдельной странице с выводом названий категорий (автоматически, ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен Flash плеер, есть раздел музыки! DLE

    $100

    Есть раздел музыки на 4 гига, куда каждый пользователь может добавить песню есть категории песен. нужно сделать плеер, чтоб воспроизводились песни из определенной папки, с названиями из базы! в плере должны быть самые простые вещи, кнопки: Play, вперед, ...

    FlashDLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Простой логотип - название сайта
Отличный заказчик. Быстрая проверка, оплата без задержек.
Просто и гениально! молодец, мастер своего дела. Оперативно, грамотно, качественно, быстро.
Ответный отзыв
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Нужен Flash плеер, есть раздел музыки! DLE
Отличный заказчик и приятный в общении человек!
С задачей справился. ответственный
Ответный отзыв