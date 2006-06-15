Нужен партнер на продвижение сайтов по сложным запросам... пишите свои цены... можно сайты и запросы по которым продвигали
- Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Создается сайт детской одежды... Нужен анимационный Флеш ролик. Заставку типо ИНТРО на главной странице. Тематика детская, мультяшки... можно фото детской одежды... Прошу свои предложения и бюджет!!! примерный аналог http://www.dolcegabbana.com/deg-junior/Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть заказ на коллекцию зонтиков - 30 - 50 штук Нужно придумать саму картинку на зонтике.. Т.е. тема приближена к уличной.. цвета приемущественно черно-белые... пишите что хотите за 1 штуку подробности чуть позже... потребуеться несколько человек. т.к. кол-во зотиков приличное, ...Иллюстрации и Рисунки70 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен не дорогой качественный копирайтер Текста в основном про одежду... Текста для сайтов оптимизированы под запросы... возможны описания в каталогах...Копирайтинг51 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $150
Продвижение сайта... подробности по icq 297945055Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно найти информацию о электронных системах доступа, замках, электронных замках, охранные системы, биометрические системы доступа... все что связанно с защитой, с доступом... Принимаются только Украинские сайты. Информация должна быть только по Украине... Желательно чтоб работал один человек... Желательно ...Поиск информации1 заявкаЗакрыт18 лет назад