Есть заказ на коллекцию зонтиков - 30 - 50 штук Нужно придумать саму картинку на зонтике.. Т.е. тема приближена к уличной.. цвета приемущественно черно-белые... пишите что хотите за 1 штуку подробности чуть позже... потребуеться несколько человек. т.к. кол-во зотиков приличное, ...