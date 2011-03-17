Умный, работоспособный, настойчивый и находчивый молодой человек.
Работаю чтобы накопить деньги на свою мечту.
Специальность: политология.
Опыт работы: написание эссе, статей и т.п.
Есть опыт работы администратором сайта(http://fellclarinetquartet.com)
Отзывы заказчиков
$12
0 баллов
14 лет назад
HTML
Безответственный фрилансер. Обещал выполнить оригинальную работу 80% антиплагиат, прислал скомпилированное не по теме, не в срок, не отвечает на письма по требованию переделать работу. Не рекомендую. Пришлось повторно открыть проект.
$10
0 баллов
14 лет назад
Безответственный фрилансер. Обещал выполнить оригинальную работу 80% антиплагиат, прислал скомпилированное не по теме, не в срок, не отвечает на письма по требованию переделать работу. Не рекомендую. Пришлось повторно открыть проект.
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#2486
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $4
от 2 дней
#4960
Переводы
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#9465
Копирайтинг
нет отзывов
от $4
от 2 дней
#10597