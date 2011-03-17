adamwebb

Александр Фесенко adamwebb

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Умный, работоспособный, настойчивый и находчивый молодой человек.

Работаю чтобы накопить деньги на свою мечту.

Специальность: политология.

Опыт работы: написание эссе, статей и т.п.

Есть опыт работы администратором сайта(http://fellclarinetquartet.com)

Отзывы заказчиков

clk600
Макс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
0 баллов
14 лет назад
Эссе на тему организационного поведения
HTML
Безответственный фрилансер. Обещал выполнить оригинальную работу 80% антиплагиат, прислал скомпилированное не по теме, не в срок, не отвечает на письма по требованию переделать работу. Не рекомендую. Пришлось повторно открыть проект.
clk600
Макс 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
0 баллов
14 лет назад
Эссе Теория и практика логистического анализа
Безответственный фрилансер. Обещал выполнить оригинальную работу 80% антиплагиат, прислал скомпилированное не по теме, не в срок, не отвечает на письма по требованию переделать работу. Не рекомендую. Пришлось повторно открыть проект.
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#2486
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $4
от 2 дней
#4960
Переводы
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#9465
Копирайтинг
нет отзывов
от $4
от 2 дней
#10597