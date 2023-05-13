Python разработчик. Веб / Боты / Парсеры / API / Нейросети

Программирую в основном на Python.

Могу написать:

неплохой бэкенд и простенький (в дизайне я, честно, не очень хорош) Вашему сайту на Django + REST framework

Telegram-бота/Discord-бота средней сложности

API Вашему сайту или приложению

Парсер средней сложности

Простенькую нейросеть

Есть коммерческий опыт, я не новичок! А ещё я не против бесплатных правок и корректировок, и ни один заказчик пока не ушёл от меня недовольным работой:)