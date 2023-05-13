Артем Цевелёв adaravaksadaravaks
21 годРоссия/Новосибирск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Python разработчик. Веб / Боты / Парсеры / API / Нейросети
Программирую в основном на Python.
Могу написать:
неплохой бэкенд и простенький (в дизайне я, честно, не очень хорош) Вашему сайту на Django + REST framework
Telegram-бота/Discord-бота средней сложности
API Вашему сайту или приложению
Парсер средней сложности
Простенькую нейросеть
Есть коммерческий опыт, я не новичок! А ещё я не против бесплатных правок и корректировок, и ни один заказчик пока не ушёл от меня недовольным работой:)
Я против войны в Украине!
Портфолио
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