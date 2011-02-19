advaction

Максим advaction

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать сайт

    Здравствуйте, Требуется разработать ресурс, в полной мере соотв порталу ADME.RU, но по своей теме.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип

    $100

    Требуется разработать логотип для ресурса, посвященного product design, нестандартной, креативной сувенирной продукции, новым идеям и разработкам от ведущих и мало известных дизайнеров. Стилистическое видение решения задачи: http://www.lookatme.ru/ http://www.archiproducts.com/ ...

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать логотип

    $50

    Здравствуйте, требуется разработать логотип: знак + начертание. параметры: на основании предложенного варианта картинки разработать уникальный, стилизованный знак + написание Из четырех картинок более ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад