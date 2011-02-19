Требуется разработать логотип для ресурса, посвященного product design, нестандартной, креативной сувенирной продукции, новым идеям и разработкам от ведущих и мало известных дизайнеров. Стилистическое видение решения задачи: http://www.lookatme.ru/ http://www.archiproducts.com/ ...