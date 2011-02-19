Здравствуйте! Необходимо разработать тз, оценить и сделать "под ключ" приложение для iphone / android
Мобильные приложения2 заявки
Закрыт
14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать тз, оценить и сделать "под ключ" приложение для iphone / android
Здравствуйте, Требуется разработать ресурс, в полной мере соотв порталу ADME.RU, но по своей теме.
Требуется разработать логотип для ресурса, посвященного product design, нестандартной, креативной сувенирной продукции, новым идеям и разработкам от ведущих и мало известных дизайнеров. Стилистическое видение решения задачи: http://www.lookatme.ru/ http://www.archiproducts.com/ ...
Здравствуйте, требуется разработать логотип: знак + начертание. параметры: на основании предложенного варианта картинки разработать уникальный, стилизованный знак + написание Из четырех картинок более ...