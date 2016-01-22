agendatranslatio

Уважаемые Фрилансеры! Задача проекта в создании русскоязычной версии сайта агентства переводов http://agenda.co.ua Разделы сайта не будут дублироваться, некоторые будут повторяться, будут добавлены новые. Нужен толковый специалист для плодотворной работы над проектом! После договоренности о сроках и условиях работы, и об ...
Ксения Пчельник agendatranslatioagendatranslatio
37 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Ребята, задача этого проекта заключается в создании русскоязычной версии сайта агентства переводов http://agenda.co.ua. Разделы сайта не будут дублироваться, они будут отличаться от разделов английской версии, определенный контент будет таким же, какой-то будет добавлен. Нужен толковый спец для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
завтра в первой половине дня нужно будет перевести 1 шаблонный документ с польского. Просьба написать расценкиПереводы6 заявокЗакрыт8 лет назад