agendatranslatio

Уважаемые Фрилансеры! Задача проекта в создании русскоязычной версии сайта агентства переводов http://agenda.co.ua Разделы сайта не будут дублироваться, некоторые будут повторяться, будут добавлены новые. Нужен толковый специалист для плодотворной работы над проектом! После договоренности о сроках и условиях работы, и об ...