airz

Александр Радецкий airz

 
41 годУкраина/Хмельницкий
19 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Группа разработчиков поможет при изготовлении сайта, настройке серверной части и установке дополнительных модулей. Ждем вас. Всегда рады помочь!

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Отзывы заказчиков
inetstar
Гость 
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$60
9 баллов
16 лет назад
Дизайн малого сайта в HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
wizardz
75 летАвстралия
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$50
10 баллов
19 лет назад
Создание дизайна веб сайта
Особо порадовала оперативность выполнения задания и качество. Выполнил все требования. Молодец, рекомендую.
Очень благодарен за сотрудничество со мной, очень грамотно поставил задание которое в результате получилось хорошим продуктом! Надеюсь что еще буду работать с таким хороших работодателем.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $200
от 2 дней
нет рейтинга