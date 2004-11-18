Группа разработчиков поможет при изготовлении сайта, настройке серверной части и установке дополнительных модулей. Ждем вас. Всегда рады помочь!
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Отзывы заказчиков
$60
9 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
19 лет назад
Особо порадовала оперативность выполнения задания и качество. Выполнил все требования. Молодец, рекомендую.
Ответный отзыв
Очень благодарен за сотрудничество со мной, очень грамотно поставил задание которое в результате получилось хорошим продуктом! Надеюсь что еще буду работать с таким хороших работодателем.
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $200
от 2 дней
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