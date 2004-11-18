Создание дизайна веб сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок641 просмотр

Необходимо создание удобного дизайна для веб-сайта. Даже не дизайна, а цветовой гаммы и расположения элементов страницы. Без графики!! Предложения без портфолио не рассматриваются, предпочтение отадется лично дизайнерам а не вебстудиям(денег на оплату услуг менеджеров к сожалению нет).

Требования:

- должно быть всё функционально и удобно.

- никаких излишеств не надо.

- графики не надо.

- много цветов не надо.

- цветовая гамма не сильно важна(без ярких цветов)

Элементы для страниц я дам. Отклонение от бюджета допускается, но не большое.

21 год назад
wizardz
77 лет
22 года в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

airz
43 года
21 год в сервисе
Была
10 лет назад
21 год назад
$50
2 дня
Особо порадовала оперативность выполнения задания и качество. Выполнил все требования. Молодец, рекомендую.
Очень благодарен за сотрудничество со мной, очень грамотно поставил задание которое в результате получилось хорошим продуктом! Надеюсь что еще буду работать с таким хороших работодателем.

Заявки фрилансеров

airz
43 года
21 год в сервисе
Была
10 лет назад
21 год назад

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