Требуется разработка промо-сайта для продукции по prepaid картам. Проект включает вебдизайн, создание фирменного стиля и информационное наполнение. Основные задачи: привлечение клиентов через поиск и рекламу, предоставление информации для заинтересованных лиц и создание имиджевого сайта компании. Исследование рынка услуг по изготовлению карт обязательно.
Создание дизайна веб сайта
Необходимо создание удобного дизайна для веб-сайта. Даже не дизайна, а цветовой гаммы и расположения элементов страницы. Без графики!! Предложения без портфолио не рассматриваются, предпочтение отадется лично дизайнерам а не вебстудиям(денег на оплату услуг менеджеров к сожалению нет).
Требования:
- должно быть всё функционально и удобно.
- никаких излишеств не надо.
- графики не надо.
- много цветов не надо.
- цветовая гамма не сильно важна(без ярких цветов)
Элементы для страниц я дам. Отклонение от бюджета допускается, но не большое.
Выбранный исполнитель
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