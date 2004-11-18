Создание дизайна веб сайта

Необходимо создание удобного дизайна для веб-сайта. Даже не дизайна, а цветовой гаммы и расположения элементов страницы. Без графики!! Предложения без портфолио не рассматриваются, предпочтение отадется лично дизайнерам а не вебстудиям(денег на оплату услуг менеджеров к сожалению нет).

Требования:

- должно быть всё функционально и удобно.

- никаких излишеств не надо.

- графики не надо.

- много цветов не надо.

- цветовая гамма не сильно важна(без ярких цветов)

Элементы для страниц я дам. Отклонение от бюджета допускается, но не большое.