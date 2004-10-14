Требуется редизайн сайта архитектурной компании. Основная задача — обновить визуальный стиль и улучшить пользовательский опыт. Ожидается креативный подход и внимание к деталям, чтобы сайт соответствовал современным требованиям.
Дизайн сайта (редизайн)
Требуется редизайн сайта-портфолио архитектурной компании. Подробности на http://www.a3-studio.ru/redesign/
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