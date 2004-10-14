Требуется разработка современного и легкого дизайна для сайта www.rgata.ru. Необходимо предоставить не менее 3 вариантов оформления страницы. Шапка на 50% экрана по вертикали не требуется. Оценка будет критичной, оформление должно быть качественным и профессиональным.