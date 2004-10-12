необходимы _хорошие_идеи_ плюс вебдизайн для промо-сайта по prepaid картам

далее фирменный стиль

компания Plastica.ru занимается изготовлением всех видов пластиковых карт. Для продвижения продукции необходимо выделить в отдельный проект направление по изготовлению scratch карт

требуется полная разработка проекта, включая информационное наполнение и адаптация контента под поисковики - соответственно потребуется продвижение сайта

Задачи (в порядке убывания важности):

1. привлечение новых клиентов (клиент должен попасть на сайт через поиск или рекламу и найти необходимую информацию о технологиях/видах карт и тп)

2. информация для заинтересованных лиц и текущих клиентов

3. имиджевый сайт компании

желательно/но не обязательно использование CMS NetCat 2.2

для грамотной разработки Вам потребуется исследовать рынок услуг по изготовлению карт/наших конкурентов

бюджет проекта необходимо будет согласовать дополнительно - "хорошие идеи" и качественную проработку вопроса мы с удвольствием поощрим