Отменен
- $500Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Необходимо разработать внутренний дизайн для CMS формат, который сейчас - в левом фрейме меню и структура в виде 2 деревьев, в правом страницы. варианты могут быть как с фреймами так и без них на выходе необходимо предоставить - ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $15
Необходимо перенести сайт из статичного html в CMS. Все программное обеспечение уже написано, необходимо только выполнить механическую работу + мелкие коррективы. Работа подходит для верстальщика. Перенести надо около 100 страниц, время на страницу 2-3 минуты. ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $10
Необходимо 2 сайта по 1 странице переверстать из фреймов в общую таблицу. Делов примерно на 2-3 часа, а для опытного человека еще меньше. Оплата вмз.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $200
Необходим дизайн сайта + лого + верстка 25 статических страниц (2-3 вида). Корпоративная направленность. Срок 3 недели, без флеша, качественно. В предолжении указывайте цену и (обязательно) ссылки на 5-10 ваших лучших работ в области веб-дизайна. Без ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт19 лет назад
- $40
Необходимо создание удобного дизайна для веб-сайта. Даже не дизайна, а цветовой гаммы и расположения элементов страницы. Без графики!! Предложения без портфолио не рассматриваются, предпочтение отадется лично дизайнерам а не вебстудиям(денег на оплату услуг менеджеров к ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен19 лет назад
- $500
неоходимо создание 3D моделей нескольких конструкций, пример конструкции http://www.travelrings.com/ringshome.gif в предложениях укажите свою цену за одну модель и время, необходимое для реализации одной модели3D-графика9 заявокЗакрыт19 лет назад
Here is the perl script project. Basically they want to clean up the XML because it is not compliant. After cleaning with the perl script, the document should be readable with any RSS 2.0 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт19 лет назад