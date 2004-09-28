wizardz

Вася Пупкин wizardz

 
75 летАвстралия
20 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Дизайн для админки CMS

    $30

    Необходимо разработать внутренний дизайн для CMS формат, который сейчас - в левом фрейме меню и структура в виде 2 деревьев, в правом страницы. варианты могут быть как с фреймами так и без них на выходе необходимо предоставить - ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Перенос сайта

    $15

    Необходимо перенести сайт из статичного html в CMS. Все программное обеспечение уже написано, необходимо только выполнить механическую работу + мелкие коррективы. Работа подходит для верстальщика. Перенести надо около 100 страниц, время на страницу 2-3 минуты. ...

    HTML
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Простая работа верстальщику

    $10

    Необходимо 2 сайта по 1 странице переверстать из фреймов в общую таблицу. Делов примерно на 2-3 часа, а для опытного человека еще меньше. Оплата вмз.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    19 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Необходим дизайн сайта + лого + верстка 25 статических страниц (2-3 вида). Корпоративная направленность. Срок 3 недели, без флеша, качественно. В предолжении указывайте цену и (обязательно) ссылки на 5-10 ваших лучших работ в области веб-дизайна. Без ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Создание дизайна веб сайта

    $40

    Необходимо создание удобного дизайна для веб-сайта. Даже не дизайна, а цветовой гаммы и расположения элементов страницы. Без графики!! Предложения без портфолио не рассматриваются, предпочтение отадется лично дизайнерам а не вебстудиям(денег на оплату услуг менеджеров к ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    19 лет назад

  • Создание 3D моделей конструкций

    $500

    неоходимо создание 3D моделей нескольких конструкций, пример конструкции http://www.travelrings.com/ringshome.gif в предложениях укажите свою цену за одну модель и время, необходимое для реализации одной модели

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Perl grabber

    Here is the perl script project. Basically they want to clean up the XML because it is not compliant. After cleaning with the perl script, the document should be readable with any RSS 2.0 ...

    HTMLPerl
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    19 лет назад
Отзывы фрилансеров
airz
41 годУкраина
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
19 лет назад
Создание дизайна веб сайта
Очень благодарен за сотрудничество со мной, очень грамотно поставил задание которое в результате получилось хорошим продуктом! Надеюсь что еще буду работать с таким хороших работодателем.
Особо порадовала оперативность выполнения задания и качество. Выполнил все требования. Молодец, рекомендую.
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