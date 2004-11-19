Требуется разработать форум в формате конференции с функционалом, аналогичным указанному примеру. Необходимо предоставить чистый скрипт без дизайна, акцент на хорошую админку. Оплата будет произведена через WM.
Программинг для интернет магазина
Необходимо на существующий дизайн написать программинг для инет магазина! Пишите письма друзья, подробнее в привате!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт21 год назад
Требуется разработка программной части сайта для компании-ресселера хостинговых услуг. Необходимо адаптировать функционал под ресселерскую программу, интегрировать с регистраторами доменных имен и выполнить верстку согласно готовому дизайну. Идеально для специалистов в веб-программировании.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт20 лет назад
- $600
Компания PrimeroStudio ищет партнеров для разработки модулей баннеро-обменной системы. Требуется опыт работы с подобными системами и готовность начать сразу после телефонного звонка. Рассматриваются только разработчики из Киева.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт20 лет назад
- $200
Требуется разработать веб-приложение «Коллекция CD дисков» с функционалом импорта содержимого диска, просмотра списка дисков, поиска файлов и редактирования. Приложение должно поддерживать работу с пользователями и использовать PHP и MySQL. Программисты из Киева, почасовая оплата после утверждения ТЗ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Требуется разработать веб-версию визуального редактора, аналогичную представленному по ссылке. Необходимо учесть все функции и интерфейс для полноценного использования. Подробности функционала уточняются по мере разработки.Закрыт21 год назад
- $15
Требуется доработать и переработать скрипты САР, включая добавление скрипта для зачисления кредитов на аккаунт, движка баннерообменной сети, бонусной системы и внутреннего интернет-магазина на кредиты. Рассматривается возможность дальнейшего сотрудничества.Закрыт20 лет назад
Требуется разработать интернет-магазин с готовым дизайном в HTML и Flash. Необходимо реализовать функционал базы данных о продуктах, корзину покупок, биллинг и административную часть для управления товарами. Использование PHP и MySQL обязательно. Ожидаются предложения по стоимости и примеры предыдущих работ.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт20 лет назад
- $2500
Ищем программиста с опытом работы на ASP и SQL Server (stored procedures) для удаленного проекта. Минимум 2 года опыта, навыки веб-дизайна и знание английского языка обязательны. Проект интересный, в сфере сетевого маркетинга и развлечений, рассчитан на полгода.Веб-программирование15 заявокЗакрыт21 год назад
- $9999
Требуется разработать шаблон флеш-резюме с пятью секциями, каждая из которых содержит уникальную текстовую информацию. Необходимо добавить интро с анимацией и фоновую музыку с возможностью отключения. Дизайн должен соответствовать деловому стилю. Рассматриваются только кандидаты с примерами аналогичных работ.Закрыт21 год назад
Требуется разработать небольшое однопользовательское web приложение с использованием PHP (MySql) или ASP (MS Access). Приложение должно включать около 6 форм и 4 таблицы: offers, requests, variants, deals, а также словарь streets. Основное внимание уделяется функциональности, прототип предоставляется.Веб-программирование25 заявокЗакрыт21 год назад