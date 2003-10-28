Необходимо создать шаблон флеш-резюме для меня. В нем длжно быть 5 секций, каждая секция содержит свю текстовую информацию. Секци отличаются друг от друга названием и содержимым (HTML). Должна быь фоновая музыка и возможность ее отключать (файл вышлю принятому в работу разработчику).

При открытии резюме должно проигрываься коротенькое интро, в котором должны мелькать, пролетать и т.п. некоторые слова (список будет позже). После интро появляется интерфейс резюме.

Все, по-моему, просто. Важно придумать дизайн и красиво его "оживить".

Собственно говоря, ребуемое резюме представляет собой минисайт/минипезентация в одном SWF.

Стиль шаблона должен ассоцироваься с деловой атмосферой.

Рассматриваются только кандидатуры с примерами работ аналогичного плана. Пожалуйста, сделайте так, чтобы привдимые вами ссылки вели на страничку, где есть только то, что относится к делу.

P.S. Еси результат устроит, будет заказано еще 5 штук таких шаблонов для остальных сотрудников.