Требуется разработать небольшое однопользовательское web приложение с использованием PHP (MySql) или ASP (MS Access). Приложение должно включать около 6 форм и 4 таблицы: offers, requests, variants, deals, а также словарь streets. Основное внимание уделяется функциональности, прототип предоставляется.
Флеш-резюме
Необходимо создать шаблон флеш-резюме для меня. В нем длжно быть 5 секций, каждая секция содержит свю текстовую информацию. Секци отличаются друг от друга названием и содержимым (HTML). Должна быь фоновая музыка и возможность ее отключать (файл вышлю принятому в работу разработчику).
При открытии резюме должно проигрываься коротенькое интро, в котором должны мелькать, пролетать и т.п. некоторые слова (список будет позже). После интро появляется интерфейс резюме.
Все, по-моему, просто. Важно придумать дизайн и красиво его "оживить".
Собственно говоря, ребуемое резюме представляет собой минисайт/минипезентация в одном SWF.
Стиль шаблона должен ассоцироваься с деловой атмосферой.
Рассматриваются только кандидатуры с примерами работ аналогичного плана. Пожалуйста, сделайте так, чтобы привдимые вами ссылки вели на страничку, где есть только то, что относится к делу.
P.S. Еси результат устроит, будет заказано еще 5 штук таких шаблонов для остальных сотрудников.
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