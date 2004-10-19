Требуется доработать небольшой JavaScript-скрипт для поиска в сети. Основная задача - исправить ошибки и оптимизировать существующий функционал. Необходим опыт работы с JavaScript и понимание принципов веб-программирования.
Небольшое web приложение (однопользовательское, около 6 форм) на PHP (MySql
Необходимо небольшое web приложение (однопользовательское, около 6 форм) на PHP (MySql) или ASP (MS Access). Ориентировочно следующий объем:
4 таблицы: offers, requests, variants, deals) + 1 словарь (streets)
5+ форм:
edit_offer (простая)
edit_request (простая)
search (сложная)
edit_deal (простая)
import_data (импорт данных из файла)
может быть еще...
html прототип я предоставлю. Может быть нужно будет его причесать. Но суть приложения не в дизайне, поэтому все внимание - функциональности.
Меня устроит любое сочетание технологии Php, ASP, MySql, MS Access. Может быть понадобится немного JavScript.
Операционная система: Windows XP
Заявки фрилансеров
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