Необходимо небольшое web приложение (однопользовательское, около 6 форм) на PHP (MySql) или ASP (MS Access). Ориентировочно следующий объем:

4 таблицы: offers, requests, variants, deals) + 1 словарь (streets)

5+ форм:

edit_offer (простая)

edit_request (простая)

search (сложная)

edit_deal (простая)

import_data (импорт данных из файла)

может быть еще...

html прототип я предоставлю. Может быть нужно будет его причесать. Но суть приложения не в дизайне, поэтому все внимание - функциональности.

Меня устроит любое сочетание технологии Php, ASP, MySql, MS Access. Может быть понадобится немного JavScript.

Операционная система: Windows XP