Мы работаем над компьютерной игрой и нам нужно создать сайт под эту игру. Сайт будет похож на www.ageofempires3.com в плане уровня графики, сложности и структуры. При выборе исполнителя самую важную роль для нас будет играть наличие ...
- $2500Разработка игр16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $200
Web приложение "Коллекция CD дисков". Операции - импортировать содержание диска (список файлов) - просмотр списка дисков и содержания конкретного диска - поиск файла - а также редактирование и удаление - возможна работа с пользователями Пишем на PHP и MySQL. Меня интересуют только ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт19 лет назад
Необходимо небольшое web приложение (однопользовательское, около 6 форм) на PHP (MySql) или ASP (MS Access). Ориентировочно следующий объем: 4 таблицы: offers, requests, variants, deals) + 1 словарь (streets) 5+ форм: edit_offer (простая) edit_request (простая) search (сложная) edit_deal (простая) import_data (импорт данных ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт19 лет назад
Проект направлен на разработку приложения для ведения базы сотрудников. Клиент-серверное приложения. База данных на MS Access. Клиентское приложение желательно на VB6. Сотрудника регистрируют в системе: заносят личные данные, файл резюме и список компетенций для дальнейшего поиска. ...Базы данных39 заявокЗакрыт19 лет назад