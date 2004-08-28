dovgandy

Андрей Довгалюк dovgandy

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Computer Game's Site

    $2500

    Мы работаем над компьютерной игрой и нам нужно создать сайт под эту игру. Сайт будет похож на www.ageofempires3.com в плане уровня графики, сложности и структуры. При выборе исполнителя самую важную роль для нас будет играть наличие ...

    Дизайн сайта
    Разработка игр16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Web приложение "Коллекция CD дисков".

    $200

    Web приложение "Коллекция CD дисков". Операции - импортировать содержание диска (список файлов) - просмотр списка дисков и содержания конкретного диска - поиск файла - а также редактирование и удаление - возможна работа с пользователями Пишем на PHP и MySQL. Меня интересуют только ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Небольшое web приложение (однопользовательское, около 6 форм) на PHP (MySql

    Необходимо небольшое web приложение (однопользовательское, около 6 форм) на PHP (MySql) или ASP (MS Access). Ориентировочно следующий объем: 4 таблицы: offers, requests, variants, deals) + 1 словарь (streets) 5+ форм: edit_offer (простая) edit_request (простая) search (сложная) edit_deal (простая) import_data (импорт данных ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Приложение "База сотрудников" (VB6(или Delphi) и MS Access)

    Проект направлен на разработку приложения для ведения базы сотрудников. Клиент-серверное приложения. База данных на MS Access. Клиентское приложение желательно на VB6. Сотрудника регистрируют в системе: заносят личные данные, файл резюме и список компетенций для дальнейшего поиска. ...

    Delphi
    Базы данных39 заявок
    Закрыт
    19 лет назад