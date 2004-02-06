Приложение "База сотрудников" (VB6(или Delphi) и MS Access)

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт39 заявок563 просмотра

Проект направлен на разработку приложения для ведения базы сотрудников. Клиент-серверное приложения. База данных на MS Access. Клиентское приложение желательно на VB6.

Сотрудника регистрируют в системе: заносят личные данные, файл резюме и список компетенций для дальнейшего поиска. С системе есть справочник компетенций иерархического вида. Пример компетенций: 1)

После этого, в случае появления какого-либо задания, происходит поиск сотрудников, которые подходят для выполнения задания по набору своих компетенций. Например, задание: составить договор купли-продажи квартиры, компетенции для задания:

В системе необходимо регистрировать всю переписку с сотрудником. Но никакой интеграции с почтовыми клиентами не нужно. Оператор программы вручную будет переносить письма из почтового клиента в приложение через фукнции

Функции:

- Регистрация сотрудника (1 форма)

- Поиск сотрудника (1 форма - фильтри список найденных сотрудников)

- Изменение данных о сотруднике (1 форма, почти то же, что и при регистрации)

- Ведение переписки с сотрудником (2 формы - добавление сообщения, просмотр сообщений)

Delphi
21 год назад
dovgandy
125 лет
21 год в сервисе
Был
19 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение базы данных job сайта резюме и вакансиями.

    Требуется заполнить базу данных job сайта резюме и вакансиями. Необходимо внести около 1000 записей, каждая из которых должна содержать уникальный e-mail адрес (например, yahoo.com, mail.com). Знание английского языка является желательным для выполнения этой задачи.

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Импорт данных

    Необходимо выполнить импорт данных из базы интернет-магазина на PHP в программу Склад, основанную на MS Access 97. Также требуется реализовать функцию для ежедневного скачивания обновлений из базы данных. Ожидается проработка процесса интеграции и автоматизации обновлений.

    PHP
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • База данных "учёт работников фирмы"

    $45

    Необходимо реализовать проект базы данных на FoxPro 2.0 для учета работников фирмы. Требуется настройка программы через ini-файл и возможность вывода на печать форм под Word и Excel. Формы должны включать данные о работающих, уволенных сотрудниках и тех, кто находится в отпуске.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    21 год назад