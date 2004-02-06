Требуется заполнить базу данных job сайта резюме и вакансиями. Необходимо внести около 1000 записей, каждая из которых должна содержать уникальный e-mail адрес (например, yahoo.com, mail.com). Знание английского языка является желательным для выполнения этой задачи.
Приложение "База сотрудников" (VB6(или Delphi) и MS Access)
Проект направлен на разработку приложения для ведения базы сотрудников. Клиент-серверное приложения. База данных на MS Access. Клиентское приложение желательно на VB6.
Сотрудника регистрируют в системе: заносят личные данные, файл резюме и список компетенций для дальнейшего поиска. С системе есть справочник компетенций иерархического вида. Пример компетенций: 1)
После этого, в случае появления какого-либо задания, происходит поиск сотрудников, которые подходят для выполнения задания по набору своих компетенций. Например, задание: составить договор купли-продажи квартиры, компетенции для задания:
В системе необходимо регистрировать всю переписку с сотрудником. Но никакой интеграции с почтовыми клиентами не нужно. Оператор программы вручную будет переносить письма из почтового клиента в приложение через фукнции
Функции:
- Регистрация сотрудника (1 форма)
- Поиск сотрудника (1 форма - фильтри список найденных сотрудников)
- Изменение данных о сотруднике (1 форма, почти то же, что и при регистрации)
- Ведение переписки с сотрудником (2 формы - добавление сообщения, просмотр сообщений)
Заявки фрилансеров
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