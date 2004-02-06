Проект направлен на разработку приложения для ведения базы сотрудников. Клиент-серверное приложения. База данных на MS Access. Клиентское приложение желательно на VB6.

Сотрудника регистрируют в системе: заносят личные данные, файл резюме и список компетенций для дальнейшего поиска. С системе есть справочник компетенций иерархического вида. Пример компетенций: 1)

После этого, в случае появления какого-либо задания, происходит поиск сотрудников, которые подходят для выполнения задания по набору своих компетенций. Например, задание: составить договор купли-продажи квартиры, компетенции для задания:

В системе необходимо регистрировать всю переписку с сотрудником. Но никакой интеграции с почтовыми клиентами не нужно. Оператор программы вручную будет переносить письма из почтового клиента в приложение через фукнции

Функции:

- Регистрация сотрудника (1 форма)

- Поиск сотрудника (1 форма - фильтри список найденных сотрудников)

- Изменение данных о сотруднике (1 форма, почти то же, что и при регистрации)

- Ведение переписки с сотрудником (2 формы - добавление сообщения, просмотр сообщений)