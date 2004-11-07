Требуется разработать веб-версию визуального редактора, аналогичную представленному по ссылке. Необходимо учесть все функции и интерфейс для полноценного использования. Подробности функционала уточняются по мере разработки.
Web приложение "Коллекция CD дисков".
Web приложение "Коллекция CD дисков".
Операции
- импортировать содержание диска (список файлов)
- просмотр списка дисков и содержания конкретного диска
- поиск файла
- а также редактирование и удаление
- возможна работа с пользователями
Пишем на PHP и MySQL.
Меня интересуют только программисты из Киева. Бюджет 200 у.е. Но реальная оплата почасовая после утверждения ТЗ. Предлагайте кто сколько стоит.
Заявки фрилансеров
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