Требуется разработать интернет-магазин с готовым дизайном в HTML и Flash. Необходимо реализовать функционал базы данных о продуктах, корзину покупок, биллинг и административную часть для управления товарами. Использование PHP и MySQL обязательно. Ожидаются предложения по стоимости и примеры предыдущих работ.
Нужно доработать и переделать скрипты САР
Нужно доработать, и переделать скрипты САР.
1. Добавить скрипт для размещения на страницах пользователя и зачисления кредитов на акаунт.
2. Добавить движок баннерообменной сети.
3. Добавить бонусную систему.
4. Добавить внутренний интернет магазин (за кредиты).
Вот вообщем то пока все. Возможно дальнейшее сотрудничество.
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