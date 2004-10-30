Нужно доработать и переделать скрипты САР

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки505 просмотров

Нужно доработать, и переделать скрипты САР.

1. Добавить скрипт для размещения на страницах пользователя и зачисления кредитов на акаунт.

2. Добавить движок баннерообменной сети.

3. Добавить бонусную систему.

4. Добавить внутренний интернет магазин (за кредиты).

Вот вообщем то пока все. Возможно дальнейшее сотрудничество.

21 год назад
asd2
Effect 
49 лет
22 года в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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