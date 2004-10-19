Удалённое программирование Веб программ на ASP и SQL Server

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок237 просмотров

Требуется программист, владеющий навыками программирования на ASP и SQL Server (stored procedures). Желательны навыки работы с веб дизайном и минимальный опыт работы 2 года. Проект ведётся удалённо, вы можете работать со своего домашнего компьютера. Также необходимо знать английский язык. Обещаем интересные разработки в области сетевого маркетинга и развлечений. Проект расчитан минимум на полгода.

SQL
21 год назад
rtdates
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Флеш-резюме

    $9999

    Требуется разработать шаблон флеш-резюме с пятью секциями, каждая из которых содержит уникальную текстовую информацию. Необходимо добавить интро с анимацией и фоновую музыку с возможностью отключения. Дизайн должен соответствовать деловому стилю. Рассматриваются только кандидаты с примерами аналогичных работ.

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Небольшое web приложение (однопользовательское, около 6 форм) на PHP (MySql

    Требуется разработать небольшое однопользовательское web приложение с использованием PHP (MySql) или ASP (MS Access). Приложение должно включать около 6 форм и 4 таблицы: offers, requests, variants, deals, а также словарь streets. Основное внимание уделяется функциональности, прототип предоставляется.

    HTMLMySQLPHP
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Дороботать небольшой ява скрипт для поиска в сети

    $10

    Требуется доработать небольшой JavaScript-скрипт для поиска в сети. Основная задача - исправить ошибки и оптимизировать существующий функционал. Необходим опыт работы с JavaScript и понимание принципов веб-программирования.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    21 год назад

  • Написать небольшой ява скрипт для поиска в сети

    $10

    Требуется разработать небольшой JavaScript, который будет выполнять поиск в сети. Скрипт должен быть функциональным и интегрируемым в веб-приложения. Ожидаются решения, которые обеспечат удобный интерфейс для пользователей.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Создание модуля для php-nuke (или отдельного скрипта)

    $150

    Разработать модуль для php-nuke или отдельный скрипт для регистрации на события. Система должна включать возможность регистрации пользователей, подтверждение участия, ожидание, а также управление количеством участников. Необходима отправка уведомлений по электронной почте и админ-панель для управления событиями. Документация обязательна.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • OS Itentification script

    $20

    Разработайте скрипт, который определяет операционную систему пользователя и выполняет редирект на соответствующие страницы: index1.php для Win XP Sp1, index2.php для Win XP Sp2 и index3.php для других ОС. Скрипт должен быть простым и эффективным. Оплата будет произведена через WebMoney после успешного завершения работы и демонстрации результата.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Скрипт каталога ссылок наподобе www.softportal.com, softodrom

    $50

    Требуется разработка скрипта для каталога ссылок, позволяющего размещать различные ссылки и создавать категории, такие как 'Программы', 'Рефераты', 'MP3' и др. Необходим функционал для удобного управления ссылками и категориями. Примеры: softodrom.ru, softportal.com.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • OS identification script

    $15

    Разработайте скрипт, который определяет, установлена ли на устройстве пользователя Windows XP с SP1 или SP2. Скрипт должен перенаправлять пользователей на соответствующие домашние страницы в зависимости от версии операционной системы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Рекламный блок

    Необходимо реализовать продажу текстовой рекламы на сайте, создавая 5-10 блоков по 25-50 символов. Последний купленный блок должен вытеснять нижний. Предпочтительные способы оплаты: Webmoney или E-Gold.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • WAP-чат на php

    $20

    Требуется разработать WAP-чат с использованием PHP и MySQL. Необходимо создать функционал для общения пользователей и интеграцию с базой данных. Подробности будут предоставлены после начала работы.

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад