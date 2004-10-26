Ищем программиста с опытом работы на ASP и SQL Server (stored procedures) для удаленного проекта. Минимум 2 года опыта, навыки веб-дизайна и знание английского языка обязательны. Проект интересный, в сфере сетевого маркетинга и развлечений, рассчитан на полгода.
Internet Store
Est' gotoviy design v HTML i Flash. Nado vooplotit' evo v zhizn'.
O proekte:
Eto nebolshoy internet magazin, imeetsya raznaya producciya kotoruu mi pradayom.
Magazin dolzhen v sebya vkluchat' bazu dannih o productah, shopping cart, billing, administrativnuu chast' dlya controlya i ustanovki novoi produkcii, itd... to chto est' v srednem internet magazine.
Skol'ko mozhet takaya rabota stoit', mi predpochitaem polzovanie PHP i MySQL... est' predlozheniya? pisheti... nezabudte poslat' linki na vashi prededushiee raboti.... budget ne bolshoy, no o cene mozhno dogovoritsya...
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