Разработка модулей баннеро-обменной системы

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки187 просмотров

Компания PrimeroStudio ищет отусорс-партнеров для разработки некоторых модулей баннеро-обменной системы.

Требования -

опыт разработки подобных систем.

Готовность работать в режиме :

Особо подчеркиваем, что приступать к выполнению необходимо сразу после телефонного звонка.

Интересуют разработчики исключительно из Киева.

21 год назад
primerostudio
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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