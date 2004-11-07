Требуется разработать веб-приложение «Коллекция CD дисков» с функционалом импорта содержимого диска, просмотра списка дисков, поиска файлов и редактирования. Приложение должно поддерживать работу с пользователями и использовать PHP и MySQL. Программисты из Киева, почасовая оплата после утверждения ТЗ.
Разработка модулей баннеро-обменной системы
Компания PrimeroStudio ищет отусорс-партнеров для разработки некоторых модулей баннеро-обменной системы.
Требования -
опыт разработки подобных систем.
Готовность работать в режиме :
Особо подчеркиваем, что приступать к выполнению необходимо сразу после телефонного звонка.
Интересуют разработчики исключительно из Киева.
Заявки фрилансеров
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