alego

Иван alego

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта

    $250

    Здравствуйте Необходимо разработать сайт на платной CMS. Сайт по продаже недвижимости, особенность заключается в том что надо будет 4 сайта с одной базой данных объектов. Есть подробное техническое задание ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта на UMI CMS

    Здравствуйте Необходим специалист по UMI CMS. Создание корпоративного сайта. Используются блоки "обратная связь", "новости" и "баннеры". Также необходимо организовать поиск по сайту. Рассматриваются только с портфолио (опыт разработки на Umi обязателен). ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка личного кабинета

    $200

    Добрый день! Нам необходимо разработать личный кабинет для рекламного агентства (www.alego.ru). Основные моменты: -Тикет система (можно на основе готовой) -Внутренние финансовые операции (с шифрованием и т.д.) ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка личного кабинета

    $200

    Добрый день!  Нам необходимо разработать личный кабинет для рекламного агентства (www.alego.ru).  Основные моменты:  -Тикет система (можно на основе готовой)  -Внутренние финансовые операции (с шифрованием и т.д.)  -Форма заказа  -Система ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад