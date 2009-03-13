Необходим специалист по работе с UMI CMS. Необходим для работы по проектам, оплата по проектная. Icq 752088
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте Необходимо сделать интернет-магазин на основе UMI CMS (не целый сайт, а лишь раздел "интернет магазин" уже существующего сайта) Дизайн и верстка есть. При ответе по icq ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Необходимо организовать интернет магазин. Обязательные функции: * Интеграция с платежными системами. http://www.chronopay.com/ru/ * интеграция с 1С ...Веб-программирование27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Здравствуйте Необходимо разработать сайт на платной CMS. Сайт по продаже недвижимости, особенность заключается в том что надо будет 4 сайта с одной базой данных объектов. Есть подробное техническое задание ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте Необходим специалист по UMI CMS. Создание корпоративного сайта. Используются блоки "обратная связь", "новости" и "баннеры". Также необходимо организовать поиск по сайту. Рассматриваются только с портфолио (опыт разработки на Umi обязателен). ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Добрый день! Нам необходимо разработать личный кабинет для рекламного агентства (www.alego.ru). Основные моменты: -Тикет система (можно на основе готовой) -Внутренние финансовые операции (с шифрованием и т.д.) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Добрый день! Нам необходимо разработать личный кабинет для рекламного агентства (www.alego.ru). Основные моменты: -Тикет система (можно на основе готовой) -Внутренние финансовые операции (с шифрованием и т.д.) -Форма заказа -Система ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад