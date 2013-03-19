Подготовка текстов для сайта согласно ключевым запросам. 3000-5000 символов один текст. Внедрение текстов на сайт, H1. Действующий Интернет-магазин.
Поисковые системы (SEO)9 заявок
Закрыт
11 лет назад
Подготовка текстов для сайта согласно ключевым запросам. 3000-5000 символов один текст. Внедрение текстов на сайт, H1. Действующий Интернет-магазин.
Движок opencart Надо добавить функцию: возможность выбрать в товаре цвета и размеры, соответственно привязка к стоимости. к названию цвета добавлять иконку цвета. размеры: диаметр/высота/
Есть шаблон на английском. Необходимо полностью русифицировать шаблон. Так же добавить возможность отображать в артикуле цвета и размеры, на каждый размер устанавливается своя цена.