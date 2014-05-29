aleks-ztv

Александр aleks-ztv

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
php-разработчик

Занимаюсь веб-разработкой c 2011 года, в разных ИТ направлениях. С моим опытом работы вы можете более детально ознакомится по ссылке https://www.work.ua/resumes/638759/

Работаю с технологиями.

- HTML/CSS

- Javascript (jQuery)

- PHP, ООП, MVC

- mySQL

Из CMS и фреймворков, работаю,  Wordpress, Kohana, Сodeigniter, Yii2.

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Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Нужен кодер на фреймворке codeigniter
CodeIgniter
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Maxuroz
57 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Нужен программист. Задача сделать за сегодня.
Всё сделано быстро, в срок и очень качественно. И как просто человек очень классный. Очень доволен сотрудничеством. Всем рекомендую.
Очень понравилось работать, выполнили предоплату за работу сначала и после сдачи работы, сразу же выполнили полную оплату. Приятно было общаться и был поставлен четкий список задач. Рекомендую к сотрудничеству.,
Ответный отзыв
lionas
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Калькулятор кузовного ремонта
jQuery
Все просто супер и качественно. Советую.
Очень приятный заказчик, у меня после работы с ним, остались положительные впечатления. Была ясная постановка задачи, получил задание, сделал - получил оплату, никаких проблем.
Ответный отзыв
NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Требуется сверстать сайт с картинки
Поставленную задачу Александр выполнил в срок. Проявил инициативу и в результате получилось даже лучше чем ожидалось. Рекомендую.
Приятно работать с Алексеем, спокойная атмосфера общения, постоянная связь и мгновенная оплата, после окончания работы.
Ответный отзыв
Shvedspb
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Внести корректировки - Joomla с компонентом Zoo
Joomla
Александр выполнил работу раньше срока. Все сделал хорошо и качественно. Был все время на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Андрей отличный заказчик, предоставляет всю необходимую информацию для реализации задачи, адекватный и коммуникабельный. Предоставил оплату труда сразу после выполнения, рекомендую с ним уверенно йти на сотрудничество.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга