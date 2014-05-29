php-разработчик
Занимаюсь веб-разработкой c 2011 года, в разных ИТ направлениях. С моим опытом работы вы можете более детально ознакомится по ссылке https://www.work.ua/resumes/638759/
Работаю с технологиями.
- HTML/CSS
- Javascript (jQuery)
- PHP, ООП, MVC
- mySQL
Из CMS и фреймворков, работаю, Wordpress, Kohana, Сodeigniter, Yii2.
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Портфолио
- ТРК "ICTV" - Факты211 просмотров
- ТРК "ICTV" - Украинская мечта215 просмотров
- ТРК "ICTV" - Тест Драйв203 просмотра
- ТРК "ICTV" - Последний герой216 просмотров
- ТРК "ICTV" - Збудуй свій ICTV158 просмотров
- ТРК "ICTV" - Женская логика186 просмотров
- ТРК "ICTV" - Видео 2011147 просмотров
- ТРК "ICTV" - Бондіада 2011152 просмотра
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
5 лет назад
CodeIgniter
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
8 лет назад
Всё сделано быстро, в срок и очень качественно. И как просто человек очень классный. Очень доволен сотрудничеством. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать, выполнили предоплату за работу сначала и после сдачи работы, сразу же выполнили полную оплату. Приятно было общаться и был поставлен четкий список задач. Рекомендую к сотрудничеству.,
$40
10 баллов
10 лет назад
jQuery
Все просто супер и качественно. Советую.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, у меня после работы с ним, остались положительные впечатления. Была ясная постановка задачи, получил задание, сделал - получил оплату, никаких проблем.
$100
10 баллов
11 лет назад
Поставленную задачу Александр выполнил в срок. Проявил инициативу и в результате получилось даже лучше чем ожидалось. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать с Алексеем, спокойная атмосфера общения, постоянная связь и мгновенная оплата, после окончания работы.
$50
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Александр выполнил работу раньше срока. Все сделал хорошо и качественно. Был все время на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Андрей отличный заказчик, предоставляет всю необходимую информацию для реализации задачи, адекватный и коммуникабельный. Предоставил оплату труда сразу после выполнения, рекомендую с ним уверенно йти на сотрудничество.
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1 отзыв
от $10
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