Перенос проекта на движок instant cms/ Проект не для шустрых /быстрых/правильных и офигенно опытных рвачей. Нужен спокойный кодер, способный понять суть и технично отработать. Если сработаемся то по этому проекту работы года на 2 есть…Предпочтение ...
Внести корректировки - Joomla с компонентом Zoo
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Приветствую всех!
Есть сайт на cms Joomla и в нем используется каталог на Zoo.
Необходимо сделать следующие вещи:
1. Исправить ошибку в форме комментариев в позиции каталога (элемент каталога).
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2. Сделать вывод комментариев в позиции каталога (элемент каталога), в котором происходит комментирование.
Добавить поле с текущей датой комментария.
3. В разделе "Отзывы" (вывод всех комментариев от всех элементов каталога) сделать боковое фото и надпись активными ссылками для перехода на элемент каталога. Добавить поле с текущей датой комментария.
4. Главное меню (Главная, Апартаменты, Отзывы, Вакансии) выровнять по ширине серой подложке зоны контента (на 922 px).
5. На главной странице сделать два слайдера (или другой аналогичный элемент) по выводу фото элементов каталога по 3 одновременно в каждом слайдере и с промежутком времени примерно в 3 сек, связанные с элементами каталога Zoo. Или использовать любой другой компонент для такого вывода и с "ручным" созданием слайдеров.
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