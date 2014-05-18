Редизайн форума vBulletin и доработка юзербазы

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Нужна помощь с данным форумом. На форуме устоновлена тема - Metro (http://themeforest.net/item/metro-a-theme-for-vbulletin-42-suite/3555714)

Нужно изменить "шапку/header" форума. И немного цветовую гамму.

По доработкам:

На форум vBulletin v4.2, сторонним php скриптом, добавлялись юзеры с их сообщениями (их переносили со старого форума, не на движке vBulletin). Но по какой-то причине, добавленые скриптом юзеры - не активны, а ново-зарегистрированные - нормальные.

Пример:

добавленный юзер - http://clip2net.com/s/i8J4WJ

зарегистрированный - http://clip2net.com/s/i8J71B

Задача - сделать всех юзеров активными как во втором варианте.

Цена договорная, т.к. ТЗ еще нуждается в уточнении. Оставляйте свои заявки, будем разговаривать.

10 лет назад
lkzflck
Сергей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Натянуть сайт на CMS DLE

    Есть подробный макет. 1. Уникальные страницы "Главная" , "Самолеты" и "любая внутренняя страница". Главная. 5 слайдов, кнопка "заказать самолет" или "обратный звонок" выпрыгивают в виде поп-ап окошек. Самолеты. при нажатии к примеру на группу "Вместимость до 6 человек", нижний ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • "Натянуть" дизайн на cms wordpress

    День добрый уважаемые фрилансеры! Необходимо "натянуть" psd дизайн на движок вордпресс и выложить на хост. Обеспечить нормальное отображение, прикрутить скрипты отправки заявки на звонок и еще по мелочи. Цена, срок в ответе. (без цены отклики не ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перенос сайта с Joomla 2.5 на Joomla + zoo

    Есть сайт на Joomla 2.5. Содержит в себе много различных типов материалов - новости, фотогалереия, видеогалерея, каталог людей организации, список мероприятий и т.д. Задача - перенести все это с кучи различных компонентов на один - ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и установка на ModX

    $50

    Требуется частичная верстка страницы сайта . Установка обычного слайдера и всплывающая форма связи. Форма связи уже имеется в низу сайта, она дублируется в хедере (при нажатии на кнопку всплывает форма связи)

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • API + opencart

    Требуется сделать, что бы при регистрации в магазине на CMS opencart происходила подписка на рассылку по API в сервисе smartresponder.ru. (Так же при отказе от подписке в личном кабинете магазина на CMS opencart происходила отписка ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить шаблон для Wordpress

    Здравствуйте. Есть сайт на движке Wordpress. На него был установлен шаблон, но он соответственно не настроен. Нужно настроить шаблон относительно документации. Документация по настройке шаблона есть, при необходимости предоставлю. В заявке указывайте сроки выполнения, а ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад