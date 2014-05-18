Редизайн форума vBulletin и доработка юзербазы

Доброго времени суток!

Нужна помощь с данным форумом. На форуме устоновлена тема - Metro (http://themeforest.net/item/metro-a-theme-for-vbulletin-42-suite/3555714)

Нужно изменить "шапку/header" форума. И немного цветовую гамму.

По доработкам:

На форум vBulletin v4.2, сторонним php скриптом, добавлялись юзеры с их сообщениями (их переносили со старого форума, не на движке vBulletin). Но по какой-то причине, добавленые скриптом юзеры - не активны, а ново-зарегистрированные - нормальные.

Пример:

добавленный юзер - http://clip2net.com/s/i8J4WJ

зарегистрированный - http://clip2net.com/s/i8J71B

Задача - сделать всех юзеров активными как во втором варианте.

Цена договорная, т.к. ТЗ еще нуждается в уточнении. Оставляйте свои заявки, будем разговаривать.