Натянуть сайт на CMS DLE

Есть подробный макет.

1. Уникальные страницы "Главная" , "Самолеты" и "любая внутренняя страница".

Главная.

5 слайдов, кнопка "заказать самолет" или "обратный звонок" выпрыгивают в виде поп-ап окошек.

Самолеты.

при нажатии к примеру на группу "Вместимость до 6 человек", нижний ряд отодвигается вниз и появляется доп информация по этому разделу.

Фотографии открываются в большом окне с возможностью пролистывать фотографии по каждому самолету.

Внутренняя страница.

Фотография + текст, справа подпункты меню, форма заказа и небольшой текст.

2. Разместить на хостинге

3. Наполнением всего сайта заниматься не нужно. Только то, что есть в макете.

4. Кроссбраузерзность (ie8+),валидный код, хорошее отображение сайта.

5. Мультиязычность на сайте простая. Не все страницы.

Стоимость и сроки предлагайте.