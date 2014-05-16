Исправление системы оплаты в MODx Revo

Интеркасса установлена. Возникла ошибка:

при выборе товаров на сумму более 1000 рублей формируется неверная сумма оплаты в Интеркассе. Проблема видимо в неверной обработке скриптом, который сейчас установлен.

Также требуется поменять местами заполнение формы с контактами и доставкой и оплату (сейчас оплата раньше), чтобы плата включала стоимость доставки.

Третья задача - исправить ошибку: при корректировке заказа ссылки на кнопке оплаты не работают. Видимо лучше всего - настроить самоперезагрузку страницы после корректировки.