Исправление системы оплаты в MODx Revo

Здравствуйте. Может кто нибудь знаком с forwebm.net/seotoolsproject/ и имеет его инсталл? Есть у меня сайт на этой CMS но вот из админки не как не могу понять как добавить новость, удалить есть а вот добавить нет, прилагаю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интеркасса установлена. Возникла ошибка:
при выборе товаров на сумму более 1000 рублей формируется неверная сумма оплаты в Интеркассе. Проблема видимо в неверной обработке скриптом, который сейчас установлен.
Также требуется поменять местами заполнение формы с контактами и доставкой и оплату (сейчас оплата раньше), чтобы плата включала стоимость доставки.
Третья задача - исправить ошибку: при корректировке заказа ссылки на кнопке оплаты не работают. Видимо лучше всего - настроить самоперезагрузку страницы после корректировки.
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