Требуется помощь, CMS Modx

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки113 просмотров
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Приветствую, моему сайту vrost.org необходимо реализовать асинхронную загрузку, так как в данный момент долго грузиться.

По цене трудоемкости неимею представления, скажите за сколько сможете сделать

P.S. наличие скайпа и микрофона обязательно

MODX
10 лет назад
kostoff
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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