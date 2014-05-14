Перенести сайт один в один на ВордПресс. www.lienesch.com Файла со старого сайта в приложении. По чём? Сроки?
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Поправить сайт cms Modx задание в приложение от вас сроки и бюджет
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