Нужно создать виртуальный клуб. Копию функционала сайта inbiz.tv Цена или предложения по созданию?
Требуется поправить верстку, и пару доработок cms
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Требуется поправить верстку, и пару доработок cms joomla 1.5.
Также доработка модуля...
т.з. по запросу
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