Требуется поправить верстку, и пару доработок cms

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется поправить верстку, и пару доработок cms joomla 1.5.

Также доработка модуля...

т.з. по запросу

10 лет назад
mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
месяц назад