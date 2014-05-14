Требуется поправить верстку, и пару доработок cms

Сверстана главная страница. На ее основе создать тему дизайна. Страницы категорий, товаров и т.д. оставить стандартные из любой бесплатной темы. Подключить и настроить фильтр по доп. характеристикам http://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/filters/ Сделать нужно к понедельнику. Цена?