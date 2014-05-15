Уникализировать шаблон DLE

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок124 просмотра
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Добрые день,

Нужно уникализировать шаблон на DLE 10.1 и установить скрипт под сайт (дополнительная работа)

Интересует стоимость и сроки.

10 лет назад
hyip7
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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