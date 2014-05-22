Подредактировать беспл. шаблон блога на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки117 просмотров
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Бесплатный шаблон блога 1000masok.ru отредактировать. Добавить недостающие блоки, кое-какие блоки поменять местами. Шаблон в целом сделать шире по экрану. Схема в приложении дана.

WordPress
10 лет назад
Darya84
Дарья 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 лет назад
$30
1 день
Виталий - отличный специалист, сделал работу быстро и качественно! Я достаточно требовательный заказчик, но мы легко нашли общий язык, Виталий сделал все, как я просила. Приятно работать с такими фрилансерами! Настоятельно рекомендую.
Мы хорошо поработали,приятно с такими заказчиками иметь дело .Оплата моментально,и интересное задание было.Рекомендую!