Сайт Автоэвакуаторов. CMS WP, Яндекс-карты, SMS

Здравствуйте! Требуются 4 урока работы с CMS и Вордпрессом по скайпу по 30 минут на реальном сайте. Будем менять текст, добавлять кнопки, восстанавливать картинки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта для фирмы автоэвакуаторов.
Нужен ответственный человек (не студия) для разработки на CMS Wordpress. Называйте свою стоимость и сроки
1) Верстка макетов и установка на систему - Адаптивная. Десктоп + Мобилная.
2) Подключение API Яндекс карты для расчета расстояния от пункта А до пункта Б. И исходя из этих данных отображать цену перевозки от километража. Также чтобы можно было задавать один ценник если перевозка входит в область города, пригорода, и остальная область.
3) Система дисконтных карт и бонусных карт. при вводе номеров той или иной карты делается перерасчет стоимости. Карты создаются в системе и отслеживаются.
4) Система заказов. Каждый заказ должен отображаться в системе. Возможность менять статусы заказа.
5) СМС извещение на основе смс сервисов.
6) Система учета клиентов. и начисление бонусов от количества заказов бонусную карту клиента
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