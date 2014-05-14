Сайт Автоэвакуаторов. CMS WP, Яндекс-карты, SMS

Разработка сайта для фирмы автоэвакуаторов.

Нужен ответственный человек (не студия) для разработки на CMS Wordpress. Называйте свою стоимость и сроки

1) Верстка макетов и установка на систему - Адаптивная. Десктоп + Мобилная.

2) Подключение API Яндекс карты для расчета расстояния от пункта А до пункта Б. И исходя из этих данных отображать цену перевозки от километража. Также чтобы можно было задавать один ценник если перевозка входит в область города, пригорода, и остальная область.

3) Система дисконтных карт и бонусных карт. при вводе номеров той или иной карты делается перерасчет стоимости. Карты создаются в системе и отслеживаются.

4) Система заказов. Каждый заказ должен отображаться в системе. Возможность менять статусы заказа.

5) СМС извещение на основе смс сервисов.

6) Система учета клиентов. и начисление бонусов от количества заказов бонусную карту клиента