Доработка Wordpress + Woocommerce

Здравствуйте! Требуются 4 урока работы с CMS и Вордпрессом по скайпу по 30 минут на реальном сайте. Будем менять текст, добавлять кнопки, восстанавливать картинки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо сделать некоторые доработки для Woocommerce
Основное, что нужно сделать – разработка системы заказов для зарегистрированных (оптовых) клиентов.
В данном разделе сайта выводится весь товар, который доступен для оптовой покупки ( это товар, который имеет количество на складе >= 5)
В каталоге есть кнопка «получить складские остатки». После этого появляется всплывающее окно «Перечнь остатков». В нём оптовый пользователь должен сделать заявку одним из двух доступных способов.
Первый способ. В открывшемся окне будут отображены все товары выбранной категории (в которой пользователь находился, когда нажал на кнопку «Перечень остатков»). В этом окне пользователь возле интересующего товара должен написать количество в поле «заявка», которое ему необходимо и затем нажать «Отправить».
После этого оптовому менеджеру на email отправляется письмо «новая заявка» в письме содержится ссылка и контактные данные пользователя, отправившего заявку. Когда менеджер переходит по ссылке он видит такую же форму, как заполнял пользователь, «Перечень остатков» с указанными пользователем значениями в поле «заявка». В форме есть две кнопки «подтвердить заявку» или «отменить заявку».
Менеджер созванивается с пользователем и проверяет данные заказа, если заявка меняется в процессе общения менеджера с пользователем, то менеджер меняет значения в поле заявка и нажимает «подтвердить заявку», когда получено подтверждение от пользователя. После этого происходит блокировка товаров заказанных оптовиком на сутки (24 часа) с момента, как нажата кнопка «подтвердить заявку». Если нажата кнопка «отменить заявку», то блокировка не устанавливается.
Второй способ. В открывшемся окне есть кнопка «Экспорт в эксель». Скрипт на сайте автоматически формирует таблицу в эксель с такими же полями, как в данном окне и полем для заполнения «заявка» в каждой строке. Поэтому пользователь должен заполнить этот файл и выслать его менеджеру
В название файла будет содержаться код, который менеджер должен вставить в окно браузера по специальной ссылке (доменсайта.зона/orderview/полученный_код), тогда у менеджера откроется заявка посетителя в сплывающем окне, в котором он сможет добавить значения из полученного от пользователя эксель файла перед тем, как созваниваться с ним. Так же как в способе №1 должна быть нажата кнопка «подтвердить заявку» или «отменить заявку».
Прошу отписаться тем, кто хорошо знает Woocommerce
Обязательно указывать стоимость данной работы
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработка сайта для фирмы автоэвакуаторов. Нужен ответственный человек (не студия) для разработки на CMS Wordpress. Называйте свою стоимость и сроки 1) Верстка макетов и установка на систему - Адаптивная. Десктоп + Мобилная. 2) Подключение API Яндекс карты ...Закрыт10 лет назад
Нужно реализовать возможность добавлять индивидуальный слайдер для каждой страницы (не путем шорткодов). http://www.miami-boom.com/ - на главной есть слайдер, нужно в том же стиле сделать возможность добавления своего сладйера для любой страницы (не записи)Завершен10 лет назад
- $50
Имеется шаблон и готовый текст. Требуется профессионально разместить на сайте, соблюдая стили и верстку. Портфолио обязательно.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
При переносе сайта на новый хостинг, возникла ошибка 500. CMS Mod X.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо сделать и настроить тему для WP имеется дизайн в PSD подробности в ЛССистемы управления (CMS)19 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые программисты. Мне нужно сверстать и установить новый дизайн сайта для моего блога www.panisukharska.com. Блог рабочий и посещаемый, поэтому нужно, чтобы Вы сначала подготовили и показали шаблон, а потом установили его на сайт. Самое главное требование ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте, Необходимо через custom filds задавать свои заголовки для записи, к примеру если заголовок в custom filds есть он выводится в записи, если нет - то выводится дефолтный! Ваши цены и сроки )Завершен10 лет назад
- $100
Необходимо перенести сайт с сохранением url Более подробно в ЛС обсуждение в скайпе, общение голосом будет преимуществомСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт10 лет назад