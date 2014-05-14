Доработка Wordpress + Woocommerce

Здравствуйте.

Необходимо сделать некоторые доработки для Woocommerce

Основное, что нужно сделать – разработка системы заказов для зарегистрированных (оптовых) клиентов.

В данном разделе сайта выводится весь товар, который доступен для оптовой покупки ( это товар, который имеет количество на складе >= 5)

В каталоге есть кнопка «получить складские остатки». После этого появляется всплывающее окно «Перечнь остатков». В нём оптовый пользователь должен сделать заявку одним из двух доступных способов.

Первый способ. В открывшемся окне будут отображены все товары выбранной категории (в которой пользователь находился, когда нажал на кнопку «Перечень остатков»). В этом окне пользователь возле интересующего товара должен написать количество в поле «заявка», которое ему необходимо и затем нажать «Отправить».

После этого оптовому менеджеру на email отправляется письмо «новая заявка» в письме содержится ссылка и контактные данные пользователя, отправившего заявку. Когда менеджер переходит по ссылке он видит такую же форму, как заполнял пользователь, «Перечень остатков» с указанными пользователем значениями в поле «заявка». В форме есть две кнопки «подтвердить заявку» или «отменить заявку».

Менеджер созванивается с пользователем и проверяет данные заказа, если заявка меняется в процессе общения менеджера с пользователем, то менеджер меняет значения в поле заявка и нажимает «подтвердить заявку», когда получено подтверждение от пользователя. После этого происходит блокировка товаров заказанных оптовиком на сутки (24 часа) с момента, как нажата кнопка «подтвердить заявку». Если нажата кнопка «отменить заявку», то блокировка не устанавливается.

Второй способ. В открывшемся окне есть кнопка «Экспорт в эксель». Скрипт на сайте автоматически формирует таблицу в эксель с такими же полями, как в данном окне и полем для заполнения «заявка» в каждой строке. Поэтому пользователь должен заполнить этот файл и выслать его менеджеру

В название файла будет содержаться код, который менеджер должен вставить в окно браузера по специальной ссылке (доменсайта.зона/orderview/полученный_код), тогда у менеджера откроется заявка посетителя в сплывающем окне, в котором он сможет добавить значения из полученного от пользователя эксель файла перед тем, как созваниваться с ним. Так же как в способе №1 должна быть нажата кнопка «подтвердить заявку» или «отменить заявку».

Прошу отписаться тем, кто хорошо знает Woocommerce

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