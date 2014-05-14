Натяжка верстки на ВП

Здравствуйте! Требуются 4 урока работы с CMS и Вордпрессом по скайпу по 30 минут на реальном сайте. Будем менять текст, добавлять кнопки, восстанавливать картинки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка,ее необходимо натянуть на Вордпресс. Верстку пришлю. Сюда не помещается
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