Здравствуйте! Требуются 4 урока работы с CMS и Вордпрессом по скайпу по 30 минут на реальном сайте. Будем менять текст, добавлять кнопки, восстанавливать картинки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт на Drupal 7 www.poolart.ru
Что нужно:
1) Сделать просмотрщик фотографий (отображение как colorbox в pupap окне) с поддержкой мобильных браузеров (android, ios)
2) Создать и вывести материал в нужные блоки, фото, ссылка на содержимое.
3) Общая проверка, проверка работоспособности адаптации верстки на разных браузеров.
В целом все, но не исключаю возможные доработки, все данные предоставлю.
Цену и сроки пожалуйста реальные указывайте
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