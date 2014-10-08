Сайт на Drupal 7

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка126 просмотров
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Необходимо доработать сайт на Drupal 7 www.poolart.ru

Что нужно:

1) Сделать просмотрщик фотографий (отображение как colorbox в pupap окне) с поддержкой мобильных браузеров (android, ios)

2) Создать и вывести материал в нужные блоки, фото, ссылка на содержимое.

3) Общая проверка, проверка работоспособности адаптации верстки на разных браузеров.

В целом все, но не исключаю возможные доработки, все данные предоставлю.

Цену и сроки пожалуйста реальные указывайте

Drupal
10 лет назад
aj17
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alekseyguriev
Алексей 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Замечательный специалист! Очень рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Надеюсь на длительное сотрудничество.