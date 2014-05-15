Правки Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок195 просмотров
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Требуется отредактировать верстку joomla

Тут http://st360ru.nichost.ru/krovati.html товары надо сделать как тут http://www.mebelandia.com/obedennie-gruppi.html

имею ввиду внешний вид

Joomla
10 лет назад
marko12
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад