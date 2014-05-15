Натяжка HTML на 1C-Битрикс

Сверстана главная страница. На ее основе создать тему дизайна. Страницы категорий, товаров и т.д. оставить стандартные из любой бесплатной темы. Подключить и настроить фильтр по доп. характеристикам http://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/filters/ Сделать нужно к понедельнику. Цена?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно натянуть HTML верстку на движок 1C-Битрикс.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт http://ohana.ru 1. Надо вернуть картинки. Пропали во всех разделах - http://ohana.ru/spring/yachting/ http://ohana.ru/summer/summer-everything/ и т.д. 2. В блоге http://ohana.ru/blog/ надо удалить левые комментарии и Trackback'и. Закрыть добавление левых комментариев капчей или как-то еще. Если для оценки работы нужен ...Завершен10 лет назад
Сайт http://www.alisa-metelina.ru Joomla! 2.5.14 Есть две задачи: 1. Показать где правится блок "расписание" в правом сайдбаре http://prntscr.com/3jealp 2. В вернем меню справа есть пункт "телеэфиры". Там есть выпадающий список и сама страница www.alisa-metelina.ru/teleefiry Надо сделать, чтобы выпадающий список ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Бесплатный шаблон блога 1000masok.ru отредактировать. Добавить недостающие блоки, кое-какие блоки поменять местами. Шаблон в целом сделать шире по экрану. Схема в приложении дана.Завершен10 лет назад
Необходимо доработать сайт на Drupal 7 www.poolart.ru Что нужно: 1) Сделать просмотрщик фотографий (отображение как colorbox в pupap окне) с поддержкой мобильных браузеров (android, ios) 2) Создать и вывести материал в нужные блоки, фото, ссылка на содержимое. 3) ...Завершен10 лет назад
Требуется отредактировать верстку joomla Тут http://st360ru.nichost.ru/krovati.html товары надо сделать как тут http://www.mebelandia.com/obedennie-gruppi.html имею ввиду внешний видСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть готовая верстка,ее необходимо натянуть на Вордпресс. Верстку пришлю. Сюда не помещаетсяСистемы управления (CMS)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать некоторые доработки для Woocommerce Основное, что нужно сделать – разработка системы заказов для зарегистрированных (оптовых) клиентов. В данном разделе сайта выводится весь товар, который доступен для оптовой покупки ( это товар, который ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Разработка сайта для фирмы автоэвакуаторов. Нужен ответственный человек (не студия) для разработки на CMS Wordpress. Называйте свою стоимость и сроки 1) Верстка макетов и установка на систему - Адаптивная. Десктоп + Мобилная. 2) Подключение API Яндекс карты ...Закрыт10 лет назад
Нужно реализовать возможность добавлять индивидуальный слайдер для каждой страницы (не путем шорткодов). http://www.miami-boom.com/ - на главной есть слайдер, нужно в том же стиле сделать возможность добавления своего сладйера для любой страницы (не записи)Завершен10 лет назад